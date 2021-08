Segundo o boletim epidemiológico da direção nacional de Saúde Pública angolana, os óbitos foram reportados nas províncias do Namibe (05), Lunda Norte (03), Lunda Sul (03) e as províncias do Bié, Huíla e Luanda com um óbito cada.

A província da Lunda Norte, leste de Angola, registou o maior número de novos casos nesse período, 30 na totalidade, seguido pelas províncias da Huíla (23), Luanda (20), Namibe (05), Lunda Sul (02), Malanje (02) e o mesmo número no Moxico.

Os laboratórios processaram, em 24 horas, 1.178 amostras por RT-PCR. O cumulativo aponta para 856.091 amostras processadas com uma taxa de positividade de 5,2%.

Angola, que há mais de um ano vive situação de calamidade pública, para conter a propagação do vírus, totaliza 44.617 casos positivos de covid-19, 1.100 óbitos, 41.482 recuperados e 2.035 casos ativos.

DYAS // ACL

Lusa/Fim