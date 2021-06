As quatro mortes - três de sexo masculino e um feminino - elevam o total de óbitos para 788, desde o início da pandemia no país.

Das novas infeções, 108 foram diagnosticadas em Luanda, 22 no Cuanza Norte, 13 no Zaire, 10 na Huíla, 4 em Cabinda, 3 em Benguela, 2 no Cunene, 2 no Cuando Cubango, 2 no Cuanza Sul e 1 no Bié, com idades de 1 a 87 anos, dos quais 80 do sexo masculino e 87 feminino, segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Neste período 156 pessoas dadas como foram recuperadas, com idades entre 5 e 65 anos.

Foram processadas 1.797 amostras num total acumulado de 597.063 testes.

Angola soma 35.307 casos da doença, incluindo 788 óbitos, 28.802 recuperados e 5.717 ativos, do quais 11 em estado crítico e 20 graves.

Estão distribuídos pelos centros de tratamento 207 doentes internados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.704.003 mortos no mundo, resultantes de mais de 172 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RCR // JH

Lusa/fim