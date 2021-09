De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Publica foram registados 324 casos em Luanda, 52 no Huambo, 36 no Cuanza Norte, 29 na Huíla, 25 no Cuanza Sul, 21 em Malanje, 14 no Uíje, 11 no Zaire, 10 em Cabinda , sete no Cuando Cubango, sete no Namibe, cinco no Bié e dois no Bengo, entre 3 meses e 95 anos, dos quais 284 do sexo masculino e 259 do feminino.

Neste período foram reportados 11 óbitos, sendo sete homens e quatro mulheres, entre 46 e 72 anos, e 143 pessoas, entre 1 mês e 87 anos, recuperaram da doença.

Os laboratórios processaram 5.475 amostras, num cumulativo de 999.870 processadas.

Angola soma desde o início da pandemia 56.583 casos, dos quais 1.537 óbitos, 47.564 recuperados da doença, 7.482 ativos, havendo ainda 343 doentes internados e 118 pessoas em quarentena institucional.

A covid-19 provocou pelo menos 4.752.875 mortes em todo o mundo, entre 232,27 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

