Das novas infeções, 286 foram identificadas em Luanda, 21 no Huambo, nove em Cabinda, sete no Cuanza Norte, cinco no Cuanza Sul, três na Huíla, duas no Zaire, e uma em Benguela, no Uíje, na Lunda Norte e no Cunene, com idades entre 2 meses e 90 anos, dos quais 184 de sexo feminino e 183 do masculino.

Foram notificadas quatro mortes (duas em Luanda, uma no Huambo e uma na Huíla) de homens entre 29 e 87 anos, e recuperaram da doença 48 pessoas dos 4 aos 94 anos.

O quadro epidemiológico foi atualizado para 33.944 casos, dos quais 749 óbitos, 27.577 recuperados da doença e 5.618 ativos, do quais 18 em estado crítico e 46 graves, bem como 296 doentes em internamento.

Foram processadas 2.999 amostras, com uma taxa diária de positividade de 11%, num total de 583.490 amostras.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.513.088 mortos no mundo, resultantes de mais de 168,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

