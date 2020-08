Entre os novos casos um foi identificado no Lubango, província da Huíla, importado de Luanda, e os restantes nesta província, sendo 24 do sexo feminino e sete do sexo masculino.

Dois angolanos, de 47 e 76 anos, morreram, tendo sido dadas como recuperadas outras 35 pessoas nas últimas 24 horas. A nível laboratorial, foram processadas 774 amostras.