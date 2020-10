Foram notificadas 152 infeções em Luanda, 14 em Cabinda, 18 no Uíje, quatro em Benguela, dois no Huambo, cinco na Huíla, sete em Malanje e cinco no Namibe, com idades entre um e 85 anos, indicou, durante o balanço epidemiológico diário, em Luanda.

Dos novos casos, 125 são de sexo masculino e 82 feminino.