As infeções foram reportadas em Luanda (165), Cuanza Norte (5), Zaire (4), Huambo (3) e Bengo (1) com idades entre 2 e 82 anos, sendo 91 do sexo masculino e 87 feminino.

No mesmo período registaram-se três óbitos, de sexo masculino, com idades entre os 49 e os 68 anos e 14 pessoas entre 5 e 58 anos recuperaram da doença.

Os laboratórios processaram 1241 amostras por RT-PCR num cumulativo de 601.092 amostras.

Angola acumula, desde o início da pandemia 35.772 casos, dos quais 28.880 recuperados, 797 óbitos e 6.095 ativos, incluindo 9 críticos e 27 graves.

Estão internados 219 doentes, 165 pessoas em acompanhamento institucional e 2556 contactos sob vigilância epidemiológica.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.723.381 mortos no mundo, resultantes de mais de 172 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.034 pessoas dos 852.646 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China

