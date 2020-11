O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, indicou que 70 infeções foram registadas em Benguela, 40 em Luanda, 22 no Cunene, 13 em Cabinda, sete no Cuanza Sul, cinco no Huambo e um no Namibe.

Dos novos casos, 112 são do sexo masculino e 54 do sexo feminino, com idades entre 3 e 69 anos.