As mais recentes infeções foram registadas em Luanda (07), Huíla (05), Zaire (02) e Huambo (01), segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Foi igualmente notificada mais uma morte, aumentando o número de óbitos devido à covid-19 para 493.

As autoridades registaram ainda 89 doentes recuperados: 34 em Luanda, 30 no Cuanza Sul, 18 no Huambo, cinco no Bié e dois na Huíla.

Angola totaliza agora 20.381 infetados, dos quais 18.884 considerados recuperados e 1.004 casos ativos, entre os quais oito em estado crítico, sete em estado grave, 75 moderados, 79 leves e 835 assintomáticos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.400.543 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

