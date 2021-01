As novas infeções foram diagnosticadas em Luanda (34), Huambo (10), Benguela (7), Zaire (6), Cabinda (4), Uíje (2), Bié (2) e Moxico (1), com idades entre um mês e 90 anos, 43 do sexo masculino e 23 feminino, disse Franco Mufinda que hoje fez o habitual balanço epidemiológico, em Luanda

Foram registadas também três mortes, de cidadãos angolanos, 47, 63 e 90 anos, enquanto 112 pessoas recuperaram da doença.

Com os dados hoje divulgados, Angola passa a somar 18.679 casos, dos quais 2.131 estão em tratamento (com 13 em estado crítico e 9 graves), 16.120 recuperaram e 428 morreram.

Os laboratórios angolanos analisaram 1.809 amostras, num acumulado de 331.175 testes.

A comissão multissetorial inicia no sábado a testagem obrigatória dos passageiros provenientes do exterior com recurso a um teste rápido (antigénio).

O primeiro voo é proveniente do Brasil e chega às 05:00, com cerca de 300 pessoas. São também esperados voos da Africa do Sul e de Portugal.

O número global de mortes provocadas pela covid-19 ultrapassou hoje os dois milhões desde que o novo coronavírus foi detetado em dezembro de 2019 em Wuhan, China, segundo a contabilidade hoje divulgada pela agência France-Presse.

Segundo a agência noticiosa francesa, que data a contagem das 18:25 TMG (mesma hora em Lisboa), foram já contabilizados 2.000.066 óbitos entre os 93.321.070 casos de infeção declarados, com a Europa a constituir-se como a região mais afetada, registando cerca de 650.000 mortes.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

