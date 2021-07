Os casos foram identificados no Moxico (12), Luanda (10), Lunda Sul (7), Namibe (7), Zaire (7) e Benguela (1), com idades entre 3 meses e 95 anos, sendo três do sexo masculino e 12 feminino.

Neste período registou-se a morte de duas mulheres, com 70 e 81 anos, na Huíla e na Lunda Sul, e 51 pessoas, dos 5 aos 57 anos, recuperaram da doença.

Os laboratórios processaram 1082 amostras por RT-PCR, com o total acumulado a atingir 794.768 testes.

Desde o início da pandemia, Angola soma 41.780 casos, dos quais 35.474 recuperaram da doença, 5.322 estão ativos, incluindo dois em estado critico e dez em estado grave, e 984 pessoas morreram da doença

Há ainda 150 doentes internados e 163 pessoas estão a cumprir quarentena institucional.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.156.164 mortos em todo o mundo, entre mais de 193.687.980 de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

RCR // MAG

Lusa/fim