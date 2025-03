Desde o início do surto, a 07 de janeiro, foram registados 9.785 casos e 383 óbitos, com uma taxa de letalidade de 3,9%, acima do padrão.

A maioria dos novos casos têm sido reportados em Benguela, Cuanza Norte e Luanda.

Nas últimas 24 horas receberam alta 83 pessoas e atualmente estão internadas 401 pessoas com cólera.

Segundo o último relatório da Unicef, datado de 28 de março, cerca de 40% dos casos são relativos a crianças entre os 0 e os 19 anos e 30% das mortes ocorreram fora dos centros de tratamento da cólera.

Atualmente a cólera está disseminada por 17 das 21 províncias angolanas com 93% dos casos reportados em cinco (Luanda, Bengo, Icolo e Bengo, Cuanza Norte e Benguela). Luanda é a provincial mais afetada devido à densidade populacional.

Para aumentar a imunidade, foram disponibilizadas mais 700.500 doses de vacina, para uma campanha de vacinação direcionada para as áreas de alto risco nas províncias do Bengo e Luanda.

