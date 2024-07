Com um orçamento que ronda os 220 mil euros, a Feira das Atividades Culturais e Económicas do Concelho de Odemira (FACECO), no distrito de Beja, realiza-se no Parque de Feiras e Exposições de São Teotónio, com "um intenso programa de animação".

"Este é um evento que quer mostrar aquilo que melhor se faz em termos de atividades no concelho de Odemira e isso é exigente porque um concelho com esta dimensão tem também uma oferta muito diferenciada, consistente e com múltiplas atividades", disse à agência Lusa o vice-presidente da Câmara de Odemira, Ricardo Cardoso.

De acordo com o município, o certame "visa a promoção do território, dos seus produtos e atividades, das coletividades e dos atores locais, potenciar o tecido empresarial e cultural e atrair novos empreendedores e investidores para o concelho".

Tal como em anos anteriores, a FACECO vai dar "expressão às principais atividades" económicas deste território, como é o caso da agricultura, "que tem uma importância muito relevante" no concelho de Odemira, e do setor ligado à pecuária, adiantou o autarca.

"Na área pecuária vamos contar com o Concurso Nacional da Raça Limousine, mas também os concursos regionais e as mostras de raças autóctones, como a raça bovina garvonesa e a caprina charnequeira", explicou.

Segundo o autarca, o recinto da FACECO, que assinala este ano a 32.ª edição, conta igualmente com "uma galeria" dedicada "à transformação dos produtos locais", onde estarão "expostos mais de 100 produtos", e o tradicional Pavilhão do Artesanato com "dezenas de artesãos a trabalhar ao vivo".

"Além das atividades económicas, temos também uma vasta oferta cultural em todo o recinto, com vários palcos a funcionar ao mesmo tempo com múltiplas artes, atividades desportivas e uma 'Kids Zone' com muitos divertimentos para os mais novos", precisou.

Durante os três dias daquela que é considerada "a montra" do concelho de Odemira são esperados "entre 30 e 35 mil visitantes", revelou o autarca, acrescentando que esta é a fasquia ideal para "a dimensão do recinto" que conta, este ano, com cerca de 250 expositores.

A 32.ª edição da FACECO é inaugurada na sexta-feira, às 15:00, numa sessão que contará com a presença do secretário de Estado da Agricultura, João Moura.

Uma das novidades do certame será o espaço "Ó -Jovem" que será dedicado "ao público mais jovem com a dinamização de várias atividades e zonas de lazer", acrescentou Ricardo Cardoso.

O programa inclui igualmente "o 23.º Concurso Regional de Mel, bem como o 3.º Concurso de Medronho da FACECO que também já conquistou o seu espaço neste certame", realçou a organização.

No recinto não faltarão atividades para todos os públicos, desde música, teatro, cante alentejano, dança, desporto e muita animação infantil.

O destaque do cartaz musical vai para a atuação de Ana Bacalhau, na sexta-feira, Luís Trigacheiro, no sábado, e Íris, no domingo.

