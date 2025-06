O piloto luso, que largou da nona posição da grelha, cortou a meta a 4,316 segundos do vencedor, o britânico Dan Ticktum (Cupra), que bateu os suíços Edoardo Mortara (Mahindra) e Nico Mueller (Andretti) por 0,371 segundos e 2.936, respetivamente.

"Foi um dia com altos e baixos mas, no fim, com um resultado positivo. Tivemos azar com as bandeiras amarelas, a cinco voltas do final. Iria lutar de certeza por um pódio e se calhar até mais", explicou Félix da Costa.

O piloto de Cascais mostrou-se satisfeito com a velocidade conseguida ao longo do fim de semana mas admitiu falhas."Fomos rápidos no fim de semana todo mas a execução foi um pouco trapalhona", frisou.

Ainda assim, a Porsche recuperou a liderança do Mundial de Equipas, um dos objetivos da temporada. Tem, agora, 203 pontos, contra os 191 da Nissan.

No Mundial de Pilotos, Félix da Costa é terceiro, com 100 pontos, a 72 do líder, o britânico Oliver Rowland (Nissan), que hoje foi 10.º classificado.

A próxima ronda será a 12 de julho, em Berlim, na Alemanha.

AGYR // FIG

Lusa/Fim