"Estamos determinados a posicionar Moçambique não só como um destino turístico de referência, mas também como uma plataforma estratégica de negócios em África e, sem dúvidas, como uma referência incontornável no golfe africano", declarou o Chefe de Estado moçambicano, durante a abertura do Presidential Golf Day, evento em celebração dos 50 anos da independência nacional (25 de junho de 1975), em Maputo.

Para Daniel Chapo, além de ser uma modalidade em ascensão, o golfe espelha "valores fundamentais" partilhados pelos países africanos, que incluem equilíbrio, estratégia, disciplina e visão, a médio e longo prazos: "São estes os pilares que sustentam a nossa liberdade e o nosso investimento contínuo no capital humano".

Além da integração do turismo desportivo nas estratégias nacionais de desenvolvimento, o Presidente de Moçambique defendeu ainda o incentivo a atração de investimentos em infraestruturas desportivas e turísticas, a formação e capacitação de talentos locais, para tornar o país um destaque nesta modalidade, ao nível do continente.

"Continuemos a investir e continuaremos no turismo de golfe, porque o golfe é o pícaro do desporto, uma modalidade que eleva e conecta nações e pessoas. O futuro joga-se com visão, ganha-se com união e enfrenta-se com coragem", afirmou.

Chapo pediu ainda que se use o desporto como um "poderoso" instrumento de coesão social, para o desenvolvimento económico e afirmação nacional, regional e internacional.

"Este evento reforça o nosso compromisso inabalável com o desporto como um catalisador e transformador da nossa sociedade (...), hoje escrevemos uma nova página. Hoje, o golfe tem sotaque moçambicano", acrescentou.

Moçambique celebra, em 25 de junho, 50 anos de independência. As cerimónias centrais vão decorrer no Estádio da Machava, onde Samora Machel, primeiro Presidente de Moçambique, proclamou, em 1975, a independência nacional.

LYCE // MAG

Lusa/Fim