Sissoco Embalo defendeu esta ideia num discurso, no Quartel-General das Forças Armadas, em Bissau, nas celebrações do centenário de Amílcar Cabral que, disse, irão decorrer até final do ano.

Nesse âmbito, será celebrado o dia da nacionalidade, a 24 de setembro e o 60.º aniversário da criação das Forças Armadas Revolucionárias do Povo (FARP).

Embaló afirmou ter o prazer de anunciar as celebrações do centenário de Cabral, que aos 36 anos, em 1960, interrompeu a sua vida profissional "para se entregar à luta pela libertação e independência" da Guiné-Bissau e Cabo Verde.

"Recordar Amílcar Cabral significa evocar a mais importante figura da história política da Guiné-Bissau. O homem que a primeira Assembleia Nacional Popular, reunida nas Colinas do Boé, a 24 de setembro de 1973, atribuiu o título de fundador da nossa nacionalidade", enfatizou o Presidente guineense.

Antes de proferir o discurso perante uma parada militar, membros do Governo e corpo diplomático convidado, Sissoco Embaló depositou uma coroa de flores no mausoléu onde repousam os restos mortais de Amílcar Cabral.

Embalo aproveitou a cerimónia para agraciar o embaixador da Guiné-Conacri, em Bissau, com a medalha Amílcar Cabral, a mais alta distinção do Estado guineense.

A distinção "é o reconhecimento" dos apoios que a Guiné-Conacri prestou ao Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), fundado por Cabral e que teve aquele país como "território de retaguarda", notou Sissoco Embaló.

O chefe de Estado guineense destacou as várias qualidades de Amílcar Cabral, nomeadamente "o seu contributo para o desenvolvimento das ciências sociais" o que, frisou, lhe valeu distinções ainda em vida por diferentes instituições académicas mundiais.

Umaro Sissoco Embaló destacou que Cabral se definia como "um simples africano que quis saldar a sua dívida para com o seu povo e viver a sua época", embora tenha tido outras qualidades, disse.

"Amílcar Cabral cresceu e afirmou-se como homem político, cujas dimensões de líder do Movimento de Libertação Nacional, de estratega militar e de teórico revolucionário, contribuíram para a sua reconhecida projeção internacional", enalteceu.

O Presidente sublinhou que, embora Cabral não tenha vivido muitos anos, por ter sido assassinado a 20 de janeiro de 1973, em Conacri, aos 48 anos, foi tempo suficiente para lutar pela independência de dois países.

"A conquista da independência pelos povos da Guiné-Bissau e de Cabo Verde ficará para sempre associada ao nome de Cabral", afirmou Embaló.

