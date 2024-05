A segunda edição do festival, hoje apresentada publicamente em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, vai contar ainda com a presença dos congoleses KOKOKO, dos norte-americanos The Last Internationale, de Ana Lua Caiano e da banda de Ponte de Lima Kamikazes.

Pongo, Surma, Baleia Baleia Baleia, Matko Destrokanov, Catarina Silva, Vivax, Conjunto Corona, Unsafe Space Garden, Shame, Catarina Silva, Gator, The Alligator, OSEES e Omar Souleyman completam os três dias de música na Expolima.

Em comunicado, a organização, a cargo da empresa Sons Observados, de Ponte de Lima, explicou que a edição de 2024 do festival "apresenta um cartaz eclético, num equilíbrio perfeito entre a música de raiz, a música eletrónica, o rap, o kuduro e o rock com grandes referências nacionais e internacionais e com alguns nomes que têm marcado as novas tendências da música".

A organização, em parceria com a Câmara de Ponte de Lima, vai oferecer passes gerais a todos os estudantes que frequentem o 12.º ano de escolaridade, reforçando "a ligação dos públicos mais jovens às atividades culturais da região, nomeadamente, a música".

Os passes gerais, com um custo de 70 euros, os bilhetes diários (40 euros) e passes de dois dias (60 euros) já estão à venda, com a organização a oferecer campismo aos interessados.

Em 2023, a primeira edição do Festival Ponte D'Lima recebeu mais de 10 mil festivaleiros, 70% de fora do distrito de Viana do Castelo.

Os três dias de evento contaram com mais de 30 horas de música.

