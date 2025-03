"Desta forma, não apenas transmitimos o conhecimento científico sobre os oceanos e a sua biodiversidade, mas também incentivamos uma consciência ecológica profunda, preparando as futuras gerações para assumirem um papel ativo na defesa do ambiente", afirmou a ministra Dulce Soares durante a cerimónia, que contou também com a presença do primeiro-ministro, Xanana Gusmão.

O "Meu Mar, Meu Timor" foi editado no âmbito de uma campanha do Gabinete das Fronteiras Terrestres e Marítimas em defesa do oceano e da economia azul e inspirado no poema de Xanana Gusmão "Mar Meu".

"O nosso objetivo é que, por meio deste projeto, os estudantes de Timor-Leste compreendam a riqueza do mar, a sua importância para a nossa economia, cultura e identidades, e se tornem agentes de mudança", salientou a ministra.

Segundo Dulce Soares, com a iniciativa, o Ministério da Educação pretende "criar um movimento de proteção ambiental", que "nasce dentro das salas de aulas" e se vai espalhando por toda a sociedade.

"A inclusão deste material no currículo nacional demonstra a importância de integrar a educação ambiental na formação dos nossos alunos desde cedo", acrescentou a ministra.

O livro com ilustrações e direcionado para crianças e jovens retrata toda a riqueza marinha de Timor-Leste, adverte para os riscos da poluição, mas também explica factos interessantes sobre o mar do país, como, por exemplo, o facto de haver 1.200 espécies de peixes e de ser o melhor local do mundo para ver a baleia azul pigmeia.

O primeiro-ministro timorense, que falou em tétum, pediu aos estudantes para protegerem o mar e evitarem deitar lixo no chão, principalmente plástico.

