Alunos de Defesa Nacional em Portugal elogiam militar moçambicano morto

Os alunos do Instituto de Defesa Nacional de Portugal, colegas do comandante moçambicano morto em combate em Mocímboa da Praia, elogiaram o perfil do Horácio Charles, vítima de um "grupo terrorista" que provoca "instabilidade" no norte de Moçambique.