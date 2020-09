Almanaque Lusa - 26 de setembro

Hoje é sábado, 26 de setembro, ducentésimo septuagésimo dia do ano, Dia Europeu das Línguas (ou Dia Europeu para a Diversidade Linguística do Conselho da Europa), Dia Mundial da Contraceção, Dia Europeu das Línguas (ou Dia Europeu para a Diversidade Linguística do Conselho da Europa), Dia Mundial da Contraceção, Dia Mundial da Saúde Ambiental, Dia Europeu do ex-fumador, Dia do Farmacêutico e Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares. Faltam 96 dias para o final de 2020.