O sol nasce às 07:31 e o ocaso regista-se às 17:17.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 00:35 e 12:48, a baixa-mar, às 06:24 e 18:46.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Sagitário, destacando-se entre eles a atriz portuguesa Maria Teresa Gomes de Almeida (1883), estrela dos primeiros filmes sonoros, o dramaturgo Eugene Ionesco (1909), Charles Schultz, criador da banda desenhada "Peanuts" (1922), o cantor norte-americano Robert Goulet (1933) e a cantora Tina Turner (1939).Nesta data, em 1504, há 500 anos, morria Isabel, a Católica, a primeira grande rainha do Renascimento, unificadora de Espanha. Em 1880, morria o maestro e compositor português Guilherme António Cossoul. Em 1922, arqueólogos procediam à abertura do túmulo do Faraó Tutankhamon. Em 1940, na II Guerra Mundial, nesta data, os cerca de 500 mil judeus de Varsóvia passavam a viver num gueto, construído pelas forças ocupantes nazis.

Em 1967, chuvas torrenciais abatiam-se sobre Lisboa e regiões limítrofes, causando cerca de 500 mortos e deixando milhares de pessoas sem-abrigo, sobretudo entre as populações residentes nos inúmeros bairros de lata e degradados que rodeavam a cidade. Em 1980, o Governo italiano anunciava a morte de três mil pessoas e o desaparecimento de mais de mil, no sismo registado de Nápoles, registado três dias antes.

Em 1983, saía o primeiro número do jornal Semanário. Em 1986, começava o julgamento do ex-imperador da República Centro-Africana, Jean-Bedel Bokassa. Em 1990, o prémio literário Fémina, o mais importante galardão francês para as letras estrangeiras, era atribuído ao escritor Vergílio Ferreira, pelo romance "Manhã Submersa".

Em 1991, o representante de Portugal na ONU denunciava, na assembleia geral, a violência da Indonésia sobre Timor. Ao mesmo tempo, 187 rádios locais portuguesas transmitiam os sons do massacre de 12 de novembro no cemitério de Santa Cruz, em Díli, e o comité de ministros do Conselho da Europa condenava o massacre.Em 1992, o MPLA e a UNITA reuniam-se no Namibe, reatando negociações para salvar os Acordos de Bicesse, sobre a paz em Angola. Em 2002, o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decretava a prisão preventiva do ex-funcionário da Casa Pia, Carlos Silvino, no âmbito do processo de investigação sobre crimes de abuso sexual de menores, na instituição. Em Timor-Leste, D. Ximenes Belo, administrador apostólico de Díli, anunciava a sua resignação ao cargo.

Em 2003, a cidade catalã de Valência era escolhida para organizar a Taça América, em 2007, batendo a candidatura de Lisboa-Cascais. O diretor-geral do Comité Internacional da Cruz Vermelha, Angelo Gnaedinger, assegurava a presença de crianças entre os prisioneiros da base norte-americana de Guantánamo, em Cuba. No mesmo dia, o Prémio Fundação Mário Soares era entregue a Alice Samara pela obra "Verdes e Vermelhos, Portugal e a Guerra no Ano de Sidónio Paes".

Em 2004, morria, aos 104 anos, Fernando Valle, médico, fundador e presidente honorário do PS, antigo Governador Civil de Coimbra, republicano, mação, antifascista, opositor à ditadura do Estado Novo, derradeira figura do "João Semana", no espectro médico português.

Em 2005, morria, aos 34 anos, Richard Burns, piloto britânico, campeão do mundo de ralis, em 2001. E a NASA admitia construir uma plataforma na Lua, de suporte a viagens a Marte, até 2018.

Em 2006, entrava em vigor o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, enquanto o bastonário da Ordem dos Advogados, Rogério Alves, era eleito presidente da União dos Advogados de Língua Portuguesa. Morriam Mário Cesariny de Vasconcelos, 83 anos, poeta e pintor, expoente máximo do surrealismo português, Grande Prémio Vida Literária APE/CGD, galardoado com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade; "Nhu" Agostinho, 64 anos, líder espiritual dos "Rabelados", comunidade religiosa da Ilha de Santiago, em Cabo Verde; e Dave Cockrum, 63 anos, desenhador norte-americano, criador de figuras como Colossos, Nocturno, Tempestade, Fénix e Mística. Em 2007, oito pessoas morriam quando uma secção de bancadas do estádio Fonte Nova, em São Salvador da Bahia, classificado como um dos piores estádios do Brasil, cedeu no final de um jogo de futebol. Ficava concluído o processo de transferência da Hidroelétrica de Cahora Bassa de Portugal para Moçambique. A Hidroelétrica de Cahora Bassa fornece energia elétrica à África do Sul e Zimbabué. Portugal receberá 700 milhões de dólares (471 milhões de euros) e passará a deter apenas 15% por cento.

Em 2008, uma série de ataques terroristas coordenados no sul de Bombaim, capital financeira da Índia, em locais frequentados por ocidentais, designadamente dois hotéis, causavam pelo menos 78 mortos e 200 feridos. A polícia indiana revelava que homens armados fizeram um número indeterminado de reféns em dois hotéis de luxo de Mumbai (Bombaim, oeste), depois de abrirem fogo numa estação ferroviária apinhada de pessoas. Cinco portugueses encontravam-se entre um grupo de 200 turistas estrangeiros que conseguiram fugir do Hotel Taj Mahal. Um grupo pouco conhecido, Deccan Mujahideen, reivindicou a autoria da série de ataques terroristas em Bombaim.

Em 2010, era aprovada na generalidade a Lei de Identidade de Género que enquadra em novos moldes os direitos dos transexuais. O Presidente da República, Cavaco Silva, vetava, de seguida, a lei que seria de novo aprovada sem alterações pelo Parlamento. Cavaco Silva iria ser obrigado a promulga-la em fevereiro de 2011.

Em 2011, morria, aos 59 anos, Ana Maria, "fadista negra".

Em 2012, morria, aos 74 anos, Juan Carlos Calderón, compositor, produtor e intérprete espanhol.

Em 2013, a escritora Lídia Jorge era distinguida, por unanimidade, com o Prémio Luso-Espanhol de Arte Cultura 2014, atribuído pelo Ministério da Cultura de Espanha e pela Secretaria de Estado da Cultura de Portugal. Morria Nella Maissa, pianista de origem italiana. Tinha 100 anos.

Em 2015, morria, com 76 anos, Beatriz da Conceição, fadista criadora de êxitos como "Ovelha negra", que recebeu em 2008 o Prémio Amália Rodrigues de Carreira.

Em 2016, morria, aos 86 anos, Arlindo de Carvalho, compositor e maestro, autor de êxitos como "Chapéu Preto" e "Fadinho Serrano".

Em 2017, o filme "Farpões Baldios", de Marta Mateus, conquistava o Grande Prémio do Hiroshima International Film Festival, no Japão.

Em 2019, Fernando Santos era eleito melhor selecionador do mundo de 2019 pela Federação Internacional de História e Estatística do futebol, repetindo o feito de 2016. Morria, aos 76 anos, Köbi Kuhn, antigo treinador de futebol suíço, dirigiu a seleção helvética nos Europeus de 2004 e 2008 e no Mundial de 2006.

