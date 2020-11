No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 08:47 e 21:41, a baixa-mar, às 02:06 e 15:00.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Escorpião, destacando-se o general De Gaulle, militar e estadista francês (1890), o britânico Thomas Cook (1808) e o compositor inglês Benjamin Britten (1913).Nesta data, em 1559, o Papa Clemente VII reconhecia as relíquias de Santa Cecília. Em 1886 abria ao público a Barbearia Campos, no Largo do Chiado, em Lisboa. Em 1931, era inaugurado, em Lisboa, o monumento aos mortos da Primeira Grande Guerra. Em 1943, o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, o presidente dos EUA, Franklin Roosevelt e o dirigente chinês Chiang Kai-Shek definiam a estratégia a seguir para a derrota do Japão, na II Guerra Mundial.Em 1963, o presidente dos EUA, John Kennedy, era assassinado em Dallas, Texas. Em 1967, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovava a Resolução 242, que determina o abandono, por Israel, dos territórios ocupados, apelando igualmente ao reconhecimento do Estado pelos adversários de Telavive.