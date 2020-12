No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 04:50 e 17:17, a baixa-mar, às 10:47 e 22:59.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Sagitário, destacando-se o compositor alemão Ludwig van Beethoven (batizado em Bona no dia 17 de Dezembro de 1770), o compositor italiano Domenico Cimarosa (1749), o romancista norte-americano Erskine Caldwell (1903) e o maestro e compositor português Fernando Lopes-Graça (1906).Nesta data, em 1538, o Papa excomungava o Henrique VIII de Inglaterra. Em 1830 morria Simão Bolívar. Em 1903, os irmãos Orville e Wilbur Wright efetuavam o primeiro voo movido a motor, na Carolina do Norte, EUA.Em 1939, na II Guerra Mundial, o couraçado alemão Graaf Spee era afundado pela tripulação, no Atlântico Sul, para evitar que caísse em poder das forças britânicas.Em 1974, a Comissão de Censura, que não funcionava desde o dia 25 de Abril, era extinta. Em 1983, cerca de 80 pessoas morriam no incêndio de uma discoteca de Madrid. Em 1986, médicos do hospital de Cambridgeshire, Reino Unido, executavam o primeiro transplante de coração, pulmões e fígado, numa mulher de 35 anos.Em 1989, eleições autárquicas portuguesas davam a vitória ao Partido Socialista. Na mesma data, os brasileiros elegiam Fernando Collor de Mello, 40 anos, para a Presidência do país. Ainda em 1989, cerca de dez mil pessoas manifestavam-se, na cidade romena de Timisoara, contra a ditadura de Nicolai Ceausescu. - Estreia de "Os Simpsons", como série autónoma, com um episódio de Natal.