Os nascidos nesta data pertencem ao signo Escorpião, destacando-se o escritor português Júlio Dinis (1839), o estadista indiano Jawaharlal Nehru (1889), o Rei Hussein da Jordânia (1935) e o príncipe Carlos, herdeiro do trono britânico (1948).Nesta data, em 1831, morria, em Berlim, o filósofo alemão Georg Friedrich Hegel e, em 1838, desaparecia Ferreira Borges, autor do primeiro Código Comercial português. Em 1890, Portugal e o Reino Unido assinavam o acordo sobre o Zambeze. Em 1947, as Nações Unidas reconheciam o pedido de independência da Coreia. Em 1973, a princesa Ana de Inglaterra casava-se com o capitão Mark Philips.Em 1974, constituía-se, na Suécia, o tribunal Russel para os crimes de guerra no Vietname. Em 1984, era inaugurado, em Lisboa, o primeiro banco privado a estabelecer-se em Portugal após o 25 de Abril de 1974, o Manufacturer's Trust Company, dos EUA. Em 1987, mediante autorização de Moscovo, o bailarino Rudolf Nureyev, 49 anos, regressava à URSS, 26 anos após a sua fuga.Em 1989, a Checoslováquia anunciava que, a partir daquela data, os seus cidadãos poderiam deslocar-se livremente para ocidente. No ano seguinte, os deputados comunistas José Magalhães e Jorge de Lemos abandonavam o PCP. Em 1991, o Conselho de Estado da URSS suprimia a Constituição Soviética. Na mesma data, morria o cineasta inglês Tony Richardson. Tinha 63 anos.

Em 1994, as forças indonésias feriam 57 manifestantes timorenses e prendiam mais de 70, nas manifestações de protesto contra a ocupação de Timor-Leste. Na mesma data, o Governo português apresentava o Plano Nacional de Política do Ambiente.Em 2002, o petroleiro Prestige era afastado da costa da Galiza, por um rebocador da marinha espanhola. Os primeiros cálculos apontavam então para uma perda de 3000 toneladas de fuel óleo.