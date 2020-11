Os nascidos nesta data pertencem ao signo Escorpião, destacando-se o escultor francês Auguste Rodin (1840), Mouzinho de Albuquerque (1855) e Sun Yat-Sen, fundador da República chinesa (1866).Nesta data, em 1877, o explorador português Serpa Pinto iniciava a travessia do continente africano. Em 1918, era proclamada, em Viena, a República Austríaca. Em 1927, Leon Trotsky era expulso do Partido Comunista da União Soviética.Em 1948, o antigo primeiro-ministro japonês Hideki Tojo e outros dirigentes políticos eram condenados à morte, pelos crimes cometidos durante a II Guerra Mundial. Em 1956, o Sudão e a Tunísia entravam para a ONU. Em 1965, o Conselho de Segurança das Nações Unidas solicitava a todos os países o não reconhecimento da Rodésia, depois da sua declaração unilateral de independência.Em 1975, trabalhadores portugueses da construção civil, em greve, cercavam o Palácio de S. Bento, onde se encontrava reunido o VI Governo Provisório e os deputados à Assembleia Constituinte. Em 1982, o antigo chefe do KGB Yuri Andropov era nomeado sucessor de Leonid Brejnev, na URSS. Em 1983, terminava a cimeira ibérica com a assinatura da Declaração de Lisboa, para reforço da cooperação entre os dois países.Em 1985, Francisco Salgado Zenha, fundador e antigo número dois do PS, abandonava o partido. Em 1987, o quadro "Os Lírios", de Vincent van Gogh, era leiloado, em Nova Iorque, por 49 milhões de dólares, o preço mais alto, até à data, de uma obra de arte. Em 1989, morria Dolores Ibarruri, "La Pasionaria", presidente histórica do Partido Comunista Espanhol, resistente, combatente na Guerra Civil de Espanha.Em 1991, era o massacre do cemitério de Santa Cruz. Forças militares indonésias disparavam contra timorenses, matando várias dezenas de pessoas (vinte, segundo Jacarta, mais de uma centena, segundo familiares das vítimas), durante a homenagem fúnebre a um jovem abatido por soldados da força ocupante do território.Em 1993, o escritor português José Saramago recebia o prémio Vida Literária da Associação Portuguesa de Escritores. Em 1994, assinalando o terceiro aniversário do massacre de Santa Cruz, 27 jovens timorenses ocupavam a embaixada dos EUA em Jacarta, exigindo a libertação de Xanana Gusmão e a autodeterminação de Timor-Leste. Em 1995, Manuela Machado terminava na segunda posição a Maratona de Nova Iorque. Na mesma data, Moçambique aderia, formalmente, à Commonwealth.Em 1997, no desfecho do caso da hemodiálise, do Hospital de Évora, o tribunal condenava um médico a três anos de prisão, por oito crimes de homicídio por negligência. Na mesma data, Theodore Kaczynski, "Unabomber", ia a julgamento em Sacramento, Califórnia.Em 2001, morria, aos 81 anos, o cavaleiro português Henrique Calado. No mesmo dia, morriam dois jornalistas europeus numa emboscada, no Afeganistão. E a queda de um avião, no bairro de Queens, em Nova Iorque, perto do aeroporto John Kennedy, causava 265 mortos.

Em 2003, 124 militares da GNR partiam para Nassiriyah, no Iraque, cidade onde o quartel das forças ocupantes, que ia albergar os soldados portugueses, fora atacada. No atentado morreram 28 pessoas.Em 2004, o Ministério Público italiano pedia oito anos de prisão para o primeiro-ministro Sílvio Berlusconi, pela prática de corrupção enquanto empresário, e a interdição de exercer cargos públicos. No mesmo dia, realizava-se o Funeral de Yasser Araft no Cairo e em Ramallah, na Cisjordânia.