O Sol nasce às 06:12 e o ocaso regista-se às 20:59.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 04:22 e 16:42, a baixa-mar às 10:09 e 22:35.

Gémeos é o signo dos nascidos nesta data, destacando-se o pintor espanhol Diego Velasquez (1559), o dramaturgo francês Pierre Corneille (1606), o cientista Karl Braun (1850), Nobel da Física em 1909, o escritor alemão Thomas Mann (1875), Nobel da Literatura em 1929, a bailarina francesa Ninette de Valois (1898), Dalai Lama (1935), o compositor Louis Adriessen (1939), os músicos Steve Vai (1960) e Tom Araya (1961).

Nesta data, em 1900, era criado o Sanatório Marítimo do Outão, o primeiro estabelecimento da Assistência Nacional aos Tuberculosos.

Nesta data, em 1944, as tropas aliadas iniciavam a travessia do Canal da Mancha para desembarcar nas praias da Normandia, França. Era o Dia D, data assumida como o princípio do fim da Alemanha nazi e da II Guerra Mundial na Europa.

Em 1972, uma explosão numa mina de carvão na Rodésia causava a morte de 425 pessoas. Em 1973, a RFA completava a ratificação do tratado para normalização das relações com a República Democrática Alemã. Em 1979, o ditador Anastasio Somoza da Nicarágua declarava o estado de sítio no país em greve geral. Em 1982, Israel invadia o Líbano para atacar as bases da OLP.Em 1983, a Nicarágua expulsava três diplomatas norte-americanos, acusando-os de participação numa conspiração para o envenenamento do ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo sandinista. Em 1984, a revolta "sikh", no templo dourado de Amritsar, no Punjab, causava a morte a mais de 300 pessoas.Em 1985, era criada a Ordem Camões, para distinguir serviços relevantes à cultura portuguesa. Em 1986, o Parlamento britânico aprovava a construção do túnel anglo-francês sob o Canal da Mancha. Em 1988, reunia-se em Zagorsk, URSS, o Concílio Ecuménico da Igreja Ortodoxa russa, primeira assembleia desde 1917.Em 1989, Qiao Shi, da linha dura do Politburo chinês, assumia a direção do Partido Comunista, substituindo Zhao Ziyang, afastado do poder pelo apoio ao movimento pró-democracia. Em 1991, morria o saxofonista de jazz Stan Getz. Em 1992, falecia o produtor Franco Rossellini. Tinha 57 anos.Em 1995, a África do Sul abolia a pena de morte. Em 1996, era confirmada a morte de Pol Pot, responsável pelo genocídio de dois milhões de cambojanos, em 1975-77. Em 1997, eleições legislativas na República da Irlanda davam a vitória à coligação de centro-direita de Bertie Ahern e um deputado ao Sinn Fein, braço político do IRA, o que aconteceu pela primeira vez desde 1981.Em 2000, a Impresa, controlada por Francisco Pinto Balsemão, era admitida à cotação na BVLP. Em 2004, encerrava o Festival Rock em Rio Lisboa. E a seleção portuguesa de râguebi ganhava o Torneio de Sevens de Londres.

Em 2005, morriam Anne Bancroft, 73 anos, atriz norte-americana, protagonista de "As Sete Mulheres", de John Ford; e o violoncelista alemão Siegfried Palm, 78 anos, antigo diretor da Ópera de Berlim.

Em 2006, o ator e encenador Luís Miguel Cintra recebia o Prémio Pessoa. Em Díli, Timor-Leste, milhares de pessoas manifestavam-se, em frente ao palácio presidencial, para exigir a dissolução imediata do Parlamento Nacional e a demissão do governo de Mari Alkatiri.

Em 2007, eram absolvidos pela justiça italiana os cinco arguidos acusados da morte de Roberto Calvi, presidente do Banco Ambrosiano que apareceu enforcado numa ponte de Londres, em 1982. O ex-vice-presidente norte-americano Al Gore era distinguido com o Prémio Príncipe das Astúrias de Cooperação Internacional 2007. O Estádio Municipal de Braga vencia o Prémio Nacional de Arquitetura Paisagística 2007. Morria, com 74 anos, o escritor Frederico Perry Vidal, um dos mais destacados líderes da comunidade Portuguesa de São Paulo, vítima de insuficiência cardíaca. Morria o presidente da Associação de Futebol do Porto, Adriano Pinto.

Em 2008, uma carruagem do metro de Mirandela descarrilava, provocando dois feridos ligeiros.

Em 2009, morria Jean Dausset, imunologista francês, Nobel da Medicina 1980. Tinha 92 anos.

Em 2012, o Ministério da Educação e Ciência divulga o novo Estatuto do Aluno, que proíbe a recolha ou difusão não autorizada de imagens recolhidas pelos estudantes em todas as atividades escolares. Morria, aos 82 anos, Hermínio Almeida Marvão, conhecido antifascista. Almeida Marvão pertenceu à Direção-Central do MUD-Juvenil e foi preso político durante quatro anos e meio.

Em 2013, o Governo aprovava em Conselho de Ministros duas propostas de lei que definem o alargamento do horário de trabalho de 35 para 40 horas semanais e a mobilidade especial. Morria, com 85 anos, Tom Sharpe, escritor britânico.

Em 2017, morria, aos 82 anos, Adnan Khashoggi, multimilionário saudita e vendedor de armas.

Em 2018, morria, aos 87 anos, Albano Martins, escritor e professor.

