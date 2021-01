Almanaque Lusa - 05 de janeiro

Hoje é terça-feira, 05 de janeiro, quinto dia do ano. Faltam 360 dias para o final de 2021.Este dia é dedicado a São João Nepomuceno, confessor, e a São Simeão Estilita, confessor (estilitas eram monges que, no início do Cristianismo, se refugiavam do mundo e passavam a viver sobre uma coluna).Nos céus, a Lua encontra-se na Fase Minguante. Quarto Minguante, dia 06, às 09:37.