O Sol nasce às 06:17 e o ocaso regista-se às 21:05.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 03:19 e 15:41, a baixa-mar, às 09:08 e 21:38.

Caranguejo é o signo dos nascidos nesta data, destacando-se o escritor norte-americano Nathaniel Hawthorne (1804), autor de "A Letra Escarlate", Giuseppe Garibaldi, herói da unificação de Itália (1807).Nesta data, em 1336, morria a Rainha Santa Isabel. Em 1776, os representantes das 13 colónias britânicas no Novo Mundo, reunidos em Congresso em Filadélfia, aprovavam, por unanimidade, a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América, tal como Thomas Jefferson a concebeu. Exatamente 50 anos depois, em 1826, morriam os antigos presidentes norte-americanos John Adams e Thomas Jefferson.Em 1833, morria o português Borges de Carneiro, um dos dirigentes da Revolução Liberal de 1820. Em 1937, em Lisboa, ocorria, em vão, um atentado bombista contra o ditador Oliveira Salazar. Em 1946, era constituída a República das Filipinas, após 47 anos de administração norte-americana.Em 1980, assinava-se, em Pequim, o primeiro acordo comercial entre Portugal e a República Popular da China.Em 1984, o recém-eleito secretário-geral do Partido Comunista Italiano, Alessandro Natta, declarava o seu partido totalmente independente de Moscovo, dando continuidade à política do antecessor, o dirigente histórico Enrico Berlinguer.Em 1985, o Parlamento português aprovava a proposta de Lei que instituiu o regime de rendas habitacionais. O diploma, definido pelo Governo no ano anterior, previa a atualização extraordinária das rendas anteriores a 1979 e estabelecia o regime de renda livre para os novos contratos de arrendamento. Em 1990, o Regime de Arrendamento Urbano viria acrescentar a possibilidade de realização de contratos por um período de cinco anos.

Em 1986, uma equipa de médicos australianos revelava o nascimento de gémeos concebidos a partir de óvulos congelados. Em 1991, o MPLA registava-se no Tribunal Constitucional de Angola, para concorrer às eleições, tornando-se o oitavo partido político a fazê-lo. Na mesma data, Eduard Schevardnadze demitia-se do Partido Comunista da União Soviética, dois dias depois de ter fundado o Partido Pró-democracia.Em 1992, o Parlamento Luxemburguês ratificava o Tratado de Maastricht. Em 1995, John Major, primeiro-ministro britânico, vencia as eleições para a liderança do Partido Conservador. Em 1997, a sonda norte-americana Mars Pathfinder pousava em Marte.Em 1999, ataques de milícias pró-indonésias, em Liquiçá, obrigavam as forças da ONU a abandonar a localidade de Timor-Leste. Em 2000, uma equipa de cientistas portugueses, com investigadores norte-americanos, testava a reprodução assexuada de uma planta em ambiente espacial.Em 2001, Portugal proibia a venda de óleo de bagaço de azeitona, após ter sido detetada, em Espanha, a presença de uma substância cancerígena no produto. Em 2003, morria, aos 77 anos, o escritor, professor e jornalista português Augusto Abelaira, autor de "Cidade das Flores", "As Boas Intenções", "Os Desertores", "Bolor", "Sem Tecto, Entre Ruínas", antigo diretor de programas da RTP e das revistas Vida Mundial e Seara Nova. "Não só mas também", o seu último romance, era publicado postumamente.

Em 2004, a Grécia vencia o Campeonato Europeu de Futebol 2004, batendo a seleção portuguesa por um golo. Em Nova Iorque, era colocada a primeira pedra da Torre da Liberdade, no "Ground Zero".

Em 2005, os valores dos contratos no mercado de futuros de Nova Iorque admitiam a subida do preço por barril de petróleo até aos 80 dólares, em 2006. E o movimento radical Hamas recusava o convite para participar no Governo palestiniano.

Em 2006, o Tribunal de Aveiro condenava três mulheres a seis meses de prisão pela prática de aborto, depois de terem sido absolvidas em 2004. O Parlamento Europeu aprovava o pacote de fundos estruturais e de coesão para 2007/2013. E morria, com 72 anos, José Vieira Marques, antigo diretor do Festival Internacional de Cinema da Figueira da Foz.

Em 2007, a Lei da Imigração era publicada em Diário de República. Realizava-se em Lisboa a primeira Cimeira UE/Brasil. A Polícia Judiciária assinava um protocolo de colaboração com a Fundação para a Computação Científica Nacional, que operava um serviço público de denúncias de conteúdos ilícitos na Internet, incluindo pornografia infantil e incitamento à violência e à xenofobia. As revistas científicas Science e Nature eram galardoadas com o Prémio Príncipe das Astúrias de Comunicação e Humanidades. A diretora clínica do Centro de Genética Clínica do Porto, Maria da Purificação Tavares, era distinguida com o Prémio Dona Antónia Adelaide Ferreira, atribuído anualmente pelas Caves Ferreira.

Ainda em 2007, morria, aos 71 anos, em Lisboa, vítima de cancro, o ator Henrique Viana, cuja carreira se estendeu por mais de 50 anos. O ator começou na Sociedade Guilherme Cossoul e o seu último trabalho foi no filme "O julgamento", de Leonel Vieira. Na televisão foi um dos atores mais requisitados a partir da década de 1980.

Em 2008, a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, Isabel Jonet, era distinguida com o Prémio Dona Antónia Adelaide Ferreira, atribuído anualmente pelas Caves Ferreira a uma mulher com "excecional afinidade" às características pessoais da "Ferreirinha". O Parlamento aprovava em votação final global as alterações à lei do divórcio que punham fim ao conceito de divórcio litigioso e acabavam com a noção de violação culposa dos deveres conjugais. O ator e encenador Diogo Infante demitia-se do cargo de diretor artístico do Teatro Maria Matos, alegando falta de meios financeiros para prosseguir o projeto que criara naquele equipamento municipal. Tinha lugar o primeiro voo direto entre a China e Taiwan desde 1949, enquanto o antigo vice-presidente da República Democrática do Congo comparecia pela primeira vez perante os juízes do Tribunal Penal Internacional, sob acusações de crimes de guerra e contra a humanidade por atrocidades cometidas na República Centro Africana. Morria o antigo senador republicano Jesse Helms, uma das principais figuras do conservadorismo norte-americano das últimas décadas. Tinha 86 anos.

Em 2010, morria, aos 75 anos, Ayatollah Fadlallah, líder xiita do Líbano, mentor do Hezbollah, inimigo dos Estados Unidos e ex-apoiante da revolução islâmica iraniana. Promoveu a emancipação das mulheres e opôs-se aos crimes de honra.

Em 2011, morria o jornalista António Jorge Branco, um dos fundadores da TSF. Tinha 74 anos.

Em 2015, o anfitrião Chile conquistava pela primeira vez a Copa América em futebol, ao vencer a Argentina por 4-1, nas grandes penalidades, após 120 minutos sem golos, em Santiago do Chile.

Em 2017, morria, aos 98 anos, em São Petersburgo, Daniil Granin, escritor russo e autor da crónica sobre o cerco da antiga Leninegrado pelos nazis, durante a II Guerra Mundial.

Em 2018, morria, aos 64 anos, Ricardo Camacho, investigador português e músico da Sétima Legião.

Em 2019, morria, aos 60 anos, Paulo Nunes de Almeida, presidente da Associação Empresarial de Portugal e membro do Conselho Geral da CIP - Confederação Empresarial de Portugal.

