O PS foi o segundo mais votado, com 28,66% e 77 deputados, no final do escrutínio em Portugal, e quando ainda faltam apurar os resultados nos círculos da emigração, que elegem quatro deputados, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral.

O quadro completo dos resultados, em comparação com os dados correspondentes às mesmas freguesias na eleição de 2022, é o seguinte:

Freguesias apuradas: 3092 Freguesias por apurar: 0 Concelhos apurados: 308 Concelhos por apurar: 0 Consulados apurados: 0 Consulados por apurar: 31 Mandatos atribuídos: 226 Mandatos por atribuir: 4 Lista %Votos Votos Mand. PS 28,66% 1759937 77 PPD/PSD.CDS-PP.PPM 28,63% 1757879 76 CH 18,06% 1108764 48 IL 5,08% 312033 8 B.E. 4,46% 274011 5 PCP-PEV 3,30% 202565 4 L 3,26% 199890 4 PAN 1,93% 118574 1 ADN 1,63% 100044 0 PPD/PSD.CDS-PP 0,86% 52992 3 R.I.R. 0,42% 25506 0 JPP 0,30% 18373 0 PCTP/MRPP 0,24% 14748 0 ND 0,24% 14479 0 VP 0,18% 10824 0 E 0,09% 5746 0 MPT.A 0,07% 4045 0 PTP 0,04% 2498 0 NC 0,03% 1627 0 PPM 0,01% 451 0 Outros dados das eleições Legislativas 2024: Inscritos: 9271479 % Votos brancos: 1,43% % Votos nulos: 1,10% % Votantes: 66,23% % Abstenção: 33,77%

Fontes:

Lusa

Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral (SGMAI-AE)

PAC/NS // CC Lusa/Fim