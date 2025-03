Este anúncio foi feito na reunião do grupo parlamentar do PS que decorre esta manhã no parlamento, à porta fechada, horas antes do debate e votação da moção de confiança que tem chumbo anunciado e que levará à queda do executivo liderado por Luís Montenegro.

O voto contra do PS face à moção de confiança já tinha sido confirmado na véspera pelo secretário-geral, Pedro Nuno Santos, quer na entrevista à SIC quer na reunião da Comissão Política Nacional do PS.

À saída dessa reunião do órgão do PS, o líder socialista, Pedro Nuno Santos, defendeu que o partido "está unido neste momento importante" para Portugal, reiterando que evitar a crise política está nas mãos do primeiro-ministro porque é quem pode retirar a moção de confiança.

Segundo informação adiantada à agência Lusa por fontes do PS, Pedro Nuno Santos defendeu, durante a reunião, que nas últimas semanas aumentaram as razões para não aprovar uma moção de confiança, rejeitando sustentar um outro nome para primeiro-ministro caso o PSD o propusesse no cenário de queda do Governo.

No final da Comissão Política do PS, o dirigente Carlos Zorrinho afirmou que o PS "está totalmente unido" para rejeitar a moção de confiança do Governo, acusando o primeiro-ministro de ter preferido "a turbulência à transparência".

Já o dirigente socialista Álvaro Beleza que, segundo fontes socialistas, reiterou na reunião a sua posição de que o seu partido não deveria votar contra a moção de confiança, disse à saída aos jornalistas que prefere um secretário-geral como Pedro Nuno Santos, que "não volta atrás" com a palavra sobre a moção de confiança, do que um "líder habilidoso".

A Assembleia da República debate e vota hoje a moção de confiança ao Governo, com chumbo anunciado e que ditará a demissão do executivo, apenas um ano e um dia após a vitória da AD nas legislativas antecipadas.

A moção, intitulada "Estabilidade efetiva, com sentido de responsabilidade", foi anunciada pelo primeiro-ministro a 05 de março, na abertura do debate da moção de censura do PCP ao executivo minoritário PSD/CDS-PP, perante dúvidas levantadas quanto à vida patrimonial e profissional de Luís Montenegro.

No final, caso a moção não seja retirada (hipótese já afastada pelo Governo), segue-se de imediato a votação. Além de PSD e CDS-PP, apenas a IL anunciou que votará a favor, com PS, Chega, PCP, BE e Livre a garantirem o 'chumbo' do documento.

JF (SMA) // SF

Lusa/fim