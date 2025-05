Num comunicado destinado a "evitar especulações absurdas e infundadas", assinado por Hugo Montenegro, a Spinumviva indica que em 2021 foram seus clientes a Portugalenses e Beetsteel (consultoria na área da gestão estratégica e empresarial) e Inetum (na área da adaptação ao RGPD) - "todos com valores reduzidos de serviços e respetivo valor".

Em 2022, a "Itau e Sogenave, com serviços na área do RGPD, de valor reduzido" e, em 2022 e 2023, a "Grupel, com trabalhos iniciados num ano e concluídos no outro", também de "valor reduzido na área do RGPD", refere.

Quanto ao Grupo Rodrigues, o comunicado adianta que "já foi dado conhecimento público pelo próprio" e que "os serviços foram prestados em 2021 e 2022".

A Spinumviva indica que "a duração dos serviços variou entre seis e dezoito meses e em nenhum destes casos os valores dos serviços prestados excedeu um montante mensal superior a 1.500 euros".

"Nenhumas dessas empresas é cliente da Spinumviva desde as datas indicadas", afirma a empresa, reiterando a informação já publicitada de que "desde 2023 os clientes permanentes na área da proteção de dados representam mais de 99% da faturação" da empresa.

Com o comunicado, a empresa que foi criada por Luís Montenegro, mas entretanto passada aos seus dois filhos pretende evitar especulações, depois da polémica criada com o aditamento à declaração de rendimentos entregue na Entidade da Transparência na terça-feira passada em que o atual primeiro-ministro terá, segundo o semanário Expresso, indica o nome de sete novas empresas a quem terá prestado serviços.

