O número de casos positivos desde o início da pandemia no país é de 1.835.038, com 37.607 mortes, 1.070 nas últimas 24 horas.

O número máximo de óbitos tinha sido registrado em 30 de dezembro, com 1.129 mortes, e o de infeções em 18 de dezembro, com 33.777 novos contágios.

O RKI alertou, no entanto, que ao interpretar os dados deve-se levar em consideração que nos dias próximos ao Natal e ao final do ano foram realizados menos exames, visto que menos pessoas se deslocaram ao médico.

Cerca de 1.474.000 pessoas foram consideradas recuperadas e o número de casos ativos no país é de cerca de 323.400, de acordo com o RKI.

Na Alemanha como um todo, a incidência cumulativa nos últimos sete dias é de 121,8 casos por 100.000 habitantes e as novas infeções totalizaram 101.319 na última semana, embora aqui também os dados devam ser analisados com cautela devido ao reduzido número de testes realizados no período do Natal e Ano Novo e o possível atraso na comunicação de dados.

A chanceler alemã, Angela Merkel, citou o presidente da RKI, Lothar Wieler, ao sublinhar nesta terça-feira que somente a partir de 17 de janeiro será possível ter dados claros sobre este período às festas de fim de ano.

O pico de incidência foi registado em 22 de dezembro com 197,6 novas infeções por 100.000 habitantes numa semana.

O número de pacientes com covid-19 nos cuidados intensivos na quarta-feira era de 5.569, dos quais 3.123 estão a receber respiração assistida, segundo dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e Medicina de Emergência (DIVI).

Na Alemanha o fator de reprodução (R) que leva em conta as infeções em um intervalo de sete dias em comparação com os sete anteriores - refletindo a evolução das infeções de oito a 16 dias atrás - é de 0,83, o que implica que a cada 100 infetado pelo SARS-CoV-2 contagia uma média de outras 83 pessoas.

A chanceler alemã, Angela Merkel, e os chefes de governo dos 16 Estados federais concordaram na terça-feira em estender as atuais restrições até 31 de janeiro e endurecer algumas delas, principalmente aquelas relacionadas a reuniões privadas.

As escolas e o comércio não essencial foram encerrados, assim como as atividades nos setores do lazer, desporto, cultura e restauração, que deixaram de funcionar desde o início de novembro.

No entanto, no que diz respeito às escolas, os estados alemães estão a traçar planos para voltar às aulas presenciais antes do combinado, com turmas menores e menos horas.

Por outro lado, as autoridades alemãs concordaram que em áreas onde a incidência cumulativa em sete dias ultrapassar 200 casos por 100.000 habitantes, a movimentação de seus habitantes será limitada a um raio de quinze quilómetros da sua residência.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.869.674 mortos resultantes de mais de 86,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

