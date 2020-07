Segundo o Instituto Robert Koch (RKI) há um total de 198.178 casos registados desde o início da pandemia de covid-19, entre os quais 184 mil foram dados como recuperados, e 9.054 óbitos.

A taxa de contágio situa-se, nesta altura, nos 0,66. O último valor registado, em relação ao dia anterior, era de 0,7.

Em Euskirchen, no estado da Renânia do Norte-Vestefália, vão ser hoje realizados mais 300 testes à população depois de 13 pessoas da mesma família terem sido diagnosticadas com covid-19. Dos 648 testes levados a cabo até agora, desde o aparecimento do surto, 14 deram resultado positivo.

A Renânia do Norte-Vestefália é a segunda região com mais casos desde o início da pandemia de covid-19, 44.645, e a terceira com o maior registo de vítimas mortais, 1.701. No topo da lista está a Baviera, o maior estado federado da Alemanha, com 49.086 casos e 2.610 óbitos.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 551 mil mortos e infetou mais de 12,12 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.644 pessoas das 45.277 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

JYD // FPA

Lusa/Fim