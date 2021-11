Segundo as autoridades de saúde alemãs, estes novos casos nas últimas 24 horas comparam com os 39.676 de há uma semana.

A incidência registou também um novo pico, com 319,5 novas infeções por 100.000 habitantes, comparando com os 312,4 de terça-feira, 232,1 na semana passada e 66,1 no mês anterior.

A Alemanha tem registado máximos de novas infeções e incidência desde o dia 04 de novembro, não apenas nesta quarta onda, mas desde o início da pandemia.

O número de mortes de ou com covid-19 aumentou para 294, em comparação com 236 da semana anterior, e o número de casos ativos é de 490.800.

O número máximo de mortes foi registado no dia 14 de janeiro, no meio da segunda onda da pandemia na Alemanha e da campanha de vacinação, com 1.244 óbitos.

De acordo com o último relatório diário do RKI, publicado na tarde de terça-feira, 1.333 hospitalizações pelo novo coronavírus foram relatadas na segunda-feira, quando se registou uma taxa cumulativa de internamentos a sete dias de 4,86/100.000 habitantes.

O número máximo de internamentos foi registado próximo do último Natal, com uma taxa acumulada de 15,5.

Na segunda-feira, o número de pacientes com covid-19 nas unidades de cuidados intensivos era de 3.190 (mais 156), o que corresponde a uma ocupação de 14,4% das camas disponíveis em unidades críticas para a população adulta.

A taxa de vacinação mantém-se à volta dos 70%. Até segunda-feira, 70,1% da população da Alemanha tinha sido vacinada (67,6% com vacinação completa).

SO // SB

Lusa/Fim