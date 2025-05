"As conversações de ontem [segunda-feira, entre Putin e o Presidente norte-americano, Donald Trump] confirmaram mais uma vez que o lado russo está a fazer declarações, mas até agora não há provas de intenções declaradas", disse Pistorius.

O ministro alemão afirmou que Putin "continua a não estar disposto a fazer concessões e só fala de um cessar-fogo nos seus termos", em declarações aos jornalistas à chegada Conselho de Ministros da Defesa da União Europeia (UE).

Pistorius disse que Putin continua a falar nos termos conhecidos, como a exigência de de que a Ucrânia não adira à NATO, uma das razões para a Rússia ter invadido o país vizinho em fevereiro de 2022.

"É evidente que Vladimir Putin está a ganhar tempo, isso vê-se claramente. E mesmo que a Rússia esteja disposta a falar de um memorando, ainda não há sinais de um cessar-fogo", disse Pistorius, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Depois da conversa com Putin, Trump disse que as conversações sobre um cessar-fogo iriam começar de imediato entre as duas partes.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez saber que Putin exige a retirada das tropas ucranianas das regiões de regiões sob controlo de Kiev e cuja soberania a Rússia tem reivindicado nos contactos bilaterais.

"Ninguém vai desistir das nossas terras, dos nossos territórios, do nosso povo", disse Zelensky numa conferência de imprensa, após a conversa telefónica entre Putin e Trump.

"Se a Rússia estabelecer condições para a retirada das nossas tropas do nosso território, isso significa que não quer um cessar-fogo e não quer que a guerra termine", acrescentou.

Antes do telefonema com Putin, Trump falou telefonicamente com Zelensky.

O ministro da Defesa alemão disse que "não existe um calendário" e insistiu que "Putin ainda não parece estar verdadeiramente interessado num cessar-fogo, pelo menos não em termos aceitáveis para os outros".

"Ouço as declarações, mas acabo por manter a minha linha de dizer que, no final, já não julgo as palavras, mas sim os atos e as ações", afirmou.

Pistorius disse que no fim de semana, Putin deixou claras as suas intenções com um ataque com mais de 270' drones', o mais maciço desde fevereiro passado.

"Isso dá-nos uma visão profunda das verdadeiras intenções do chefe do Kremlin [presidência]", acrescentou.

Pistorius referiu que os ministros da defesa da União Europeia vão discutir hoje a continuação do apoio à Ucrânia, nomeadamente a iniciativa da chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, de fornecer a Kiev dois milhões de munições de artilharia este ano.

"A Alemanha vai dar uma contribuição significativa para este projeto", prometeu o ministro alemão da Defesa.

Pistorius afirmou que a Ucrânia também pode ser ajudada através do aumento do número e da qualidade das empresas comuns com a indústria de defesa ucraniana, bem como através de esforços diplomáticos.

"Mas estou convencido de que a UE pode e deve endurecer ainda mais as sanções, porque não estamos dispostos a continuar a tolerar as ações da Rússia sem consequências", afirmou.

Pistorius apelou ainda para um maior corte nas receitas russas provenientes das vendas de petróleo e gás.

