Em comunicado, a Câmara de Albufeira adianta que está a preparar um novo código de conduta, que estará concluído após o verão, prevendo-se também a realização de campanhas de promoção do destino e sensibilização, através de 'mupis', cartazes e uma brochura.

A criação deste código foi decidida pela autarquia do distrito de Faro no final de junho, em concertação com as forças de segurança e associações do setor turístico, na sequência de comportamentos excessivos de turistas ocorridos na Rua da Oura, que concentra boa parte dos bares da cidade.

Citado na nota, o presidente do município, José Carlos Rolo, afirma estar a trabalhar em diversas frentes com vista a "disciplinar" comportamentos no espaço público, de modo a que "a boa imagem de Albufeira seja reposta, quer para contentamento dos residentes, quer dos turistas".

O autarca reconhece o problema da existência de determinados grupos, mas sublinha que "não se pode generalizar, pois o comportamento de alguns não pode significar a identidade de nenhum país emissor de turismo ou de mão-de-obra", sendo "o turismo o cerne" da economia local.

Além da sensibilização nas ruas, está em curso uma campanha de promoção do destino, estando a ser revisto o projeto de alteração do regulamento municipal de ruído e decorrendo, também, procedimentos concursais para mais e melhor iluminação de determinados locais públicos, acrescenta a autarquia.

Na terça-feira, vai a reunião de câmara a proposta de revisão do regulamento municipal de funcionamento dos estabelecimentos, é ainda referido na nota.

"A imagem menos positiva de Albufeira tem que sofrer uma inflexão muito em breve e não vou permitir qualquer falta de respeito para com o nosso trabalho, nem pelo lazer dos nossos turistas, nem pelo trabalho de todos aqueles que em Albufeira vivem", sublinha José Carlos Rolo.

O autarca pede também ajuda do Consulado Britânico, no sentido de serem implementadas ações, tal como noutros países, para garantir maior segurança e conforto aos turistas britânicos, "que também estão incomodados" pela generalização de uma "imagem menos boa da sua identidade".

Na sequência destas ações, a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, deslocou-se a Albufeira na sexta-feira, nomeadamente, à zona Oura e à baixa da cidade.

