Ajuda direcionada para outras crises humanitárias se escolas para raparigas não reabrirem - ONU

A ajuda da comunidade internacional pode ser direcionada para outras crises humanitárias no mundo se os talibãs demorarem a reabrir as escolas secundárias para raparigas no Afeganistão, alertou hoje o chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).