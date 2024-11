No arranque do último dia do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), José Pedro Aguiar-Branco quis dirigir-se aos deputados para dar conta do seu lamento e repudio pela colocação pelo Chega de vários pendões na fachada do edifício da Assembleia da República contra o fim do corte nos vencimentos dos políticos, que foi aprovado no âmbito orçamental.

Segundo o presidente tratou-se de "vandalização política" no que diz respeito ao património nacional e foi uma "falta de respeito pelo parlamento".

Aguiar-Branco disse que esta publicidade "irá ser retirada logo que haja meios".

