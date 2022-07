Num conjunto de respostas a questões enviadas pela agência Lusa, a AdVT indica que, dos 15 concelhos que compõem o distrito de Portalegre, existem apenas pequenas localidades que estão a ser "pontualmente" abastecidas por autotanques.

De acordo com a AdVT, essas situações ocorrem na localidade de Belver, no concelho de Gavião, e no lugar de Cacheiro, no concelho de Nisa.

A AdVT capta água no distrito de Portalegre para abastecimento público nas albufeiras da Póvoa e Meadas (Castelo de Vide), da Apartadura (Marvão) e do Caia (Elvas), além de fazer algumas captações subterrâneas.

Questionada sobre se estas albufeiras oferecem garantias no futuro para o abastecimento de água às populações, a empresa indica que as suas captações superficiais na barragem de Póvoa e Meadas apresentam ainda uma quota de 57%, na barragem da Apartadura de 68% e na barragem do Caia de 39%.

Apesar de ter uma percentagem inferior, esta última constitui uma "grande albufeira com autonomia para assegurar vários anos de abastecimento público", sublinha.

Mais de um quarto do território do continente estava no final de junho em seca extrema (28,4%), verificando-se um aumento em particular na região Sul e em alguns locais do Interior Norte e Centro, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O restante território estava em seca severa (67,9%) e seca moderada (3,7%).

No último dia do mês de maio, 97,1% do território estava em seca severa, 1,5% em seca moderada e 1,4% em seca extrema.

No final de junho, os valores de percentagem de água no solo continuavam muito baixos em todo o território e em especial no interior das regiões Norte e Centro, no Vale do Tejo, no Alentejo e no Algarve.

