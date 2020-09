Fundador da organização Friends of Angola (Amigos de Angola), Florindo Chivucute defendeu que as organizações não-governamentais (ONG) precisam de muito apoio para reforçar a voz da sociedade civil naquele país, com mais fundos financeiros, recursos locais e liberdade.

O angolano deu como exemplo a pretensão de avanços da China no continente africano, nomeadamente em território angolano, como uma "regressão em implementar valores democráticos".