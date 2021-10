Agências humanitárias só recebem metade do que pedem

As agências humanitárias que estão a ajudar população afetada por ataques armados no norte de Moçambique receberam cerca de metade do valor que pediram para acudir às necessidades, anunciou hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).