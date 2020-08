"Os impactos da pandemia da covid-19 estão a exacerbar as métricas de crédito da Zâmbia, revelando uma contração económica, alargando os défices orçamentais e aumentando o volume e o peso do serviço da dívida", escrevem os analistas da Standard & Poor's na última avaliação sobre a qualidade de crédito soberano deste país africano.

"Ainda assim, a Zâmbia continua a honrar as suas obrigações financeiras comerciais, procurando um apoio do Fundo Monetário Internacional e revendo as opções com os consultores da dívida, por isso mantemos a nossa avaliação em CCC e mantemos também a Perspetiva de Evolução Negativa", explicam os analistas.