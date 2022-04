"As classificações de Macau são sustentadas pelas finanças, públicas e externas, excecionalmente fortes do território, e por uma gestão fiscal prudente em períodos de abrandamento económico", disse.

A Fitch referiu ainda acreditar que "os principais amortecedores de crédito de Macau continuarão a ser grandes, mesmo que a recuperação do turismo de jogo seja mais demorada" do que previsto.

A agência de notação financeira explicou que a classificação é "condicionada pela estreita base económica de Macau, pela elevada concentração turística da China continental e pela suscetibilidade do território a mudanças de política que podem afectar o tratamento do turismo do jogo na China".

A Fitch previu que a economia de Macau cresça 22% em 2022 e que a cidade mantenha a política de 'covid-zero' e fronteiras fechadas a não-residentes, dando prioridade à entrada sem quarentena de turistas da China.

O Governo de Macau tem tentado diversificar a economia da região, nomeadamente através da aposta no setor dos serviços financeiros entre a China e os países de língua portuguesa.

Mas a agência de notação financeira disse que "o progresso dificilmente será suficiente para reduzir, a médio prazo, a dependência que o território tem da indústria do jogo".

Em fevereiro, a Fitch atribuiu uma Perspetiva de Evolução negativa a todas as operadoras de casinos em Macau devido às incertezas da futura lei do jogo e fim das concessões em meados do ano.

Em abril do ano passado, a agência de notação financeira tinha revisto a perspetiva económica de Macau de "negativa" para "estável", mantendo o rating AA atribuído ao território.

