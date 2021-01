"Isso expôs muitas pessoas à infeção enquanto esperavam para serem processadas e tem sido difícil garantir a aplicação dos requisitos de saúde para entrada na África do Sul, com muitas pessoas a chegarem sem o teste à covid-19", disse o chefe de Estado sul-africano numa comunicação ao país.

Nesse sentido, Ramaphosa referiu que "para reduzir o elevado nível de transmissão do vírus", a principal fronteira com Moçambique, juntamente com mais 19 postos de fronteira terrestres, vão encerrar até 15 de fevereiro para "entradas e saídas gerais".