De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), num boletim divulgado hoje e com dados referentes às 06:00 de hoje, o continente africano regista 2.662.664 infetados e o número de recuperados nas 24 horas anteriores foi de 14.303, para um total de 2.227.278.

A África Austral é, entre as cinco regiões africanas, a mais afetada, com 1.125.937 casos e 28.660 mortes. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, contabiliza hoje um total de 1.004.413 infeções e de 26.735 mortes.

O Norte de África é a segunda zona mais afetada pela pandemia, com 906.515 casos de infeção e 23.602 vítimas mortais.

A África Oriental regista 318.593 infeções e 5.907 mortos, na África Ocidental o número de infeções é de 238.416 e o de mortes ascende a 3.167, enquanto a África Central regista 73.203 casos e 1.463 óbitos.

O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 7.405 mortos e 110.015 infetados, seguindo-se Marrocos, com 7.240 vítimas mortais e 432.079 infetados, valor mais de três vezes superior ao do Egito.

Entre os seis países mais afetados estão também a Tunísia, com 4.446 mortes e 131.592 infetados, a Argélia, com 2.728 óbitos e 98.249 casos, a Etiópia, com 1.909 vítimas mortais e 122.864 infeções, e o Quénia, com 1.658 óbitos e 95.923 infetados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Angola regista 399 óbitos e 17.240 casos, seguindo-se Moçambique (162 mortos e 18.310 casos), Cabo Verde (112 mortos e 11.714 casos), Guiné Equatorial (86 mortos e 5.248 casos), Guiné-Bissau (45 mortos e 2.446 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.014 casos).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.765.049 mortos resultantes de mais de 80,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

