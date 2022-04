"A crise entre a Rússia e a Ucrânia, que aumentou em 24 de fevereiro, teve um efeito significativo na economia global; dada a importância dos dois países como fontes de petróleo e gás, matérias-primas e cereais, a deflagração do conflito tem repercussões generalizadas à escala global, incluindo um impacto adverso nas economias africanas, especialmente aqueles que dependem fortemente de importações de cereais, fertilizantes e importações de combustível", argumenta o Afreximbank na apresentação da linha de crédito de 4 mil milhões de dólares, cerca de 3,6 mil milhões de euros.

Os países africanos, principalmente os do norte do continente, são alguns dos principais importadores de cereais quer da Rússia, quer da Ucrânia, o que, devido à predominância deste alimento na dieta de grande parte da população africana, origina um impacto ainda maior, com vários analistas a alertarem para a possibilidade de instabilidade social devido ao aumento dos preços e à dificuldade de garantir as importações.

"O programa de financiamento comercial para ajustamento de África à crise da Ucrânia (UKAFPA) tem como objetivos ajustar o custo do financiamento, para ajudar os países a cumprirem as necessidades imediatas de importações face ao aumento dos preços enquanto a procura interna se ajusta", lê-se no comunicado enviado à Lusa.

Além disso, o programa hoje anunciado pelo Afreximbank visa também o financiamento da recompra de petróleo e metais, uma estabilização das receitas de exportações de matérias-primas, o financiamento da quebra do turismo e lançou também um mecanismo de aceleração das receitas de exportação, através de um rápido acesso a moeda estrangeira para garantir o cumprimento dos projetos em curso.

"O UKAFPA é uma resposta aos pedidos urgentes dos Estados-membros para uma intervenção de emergência do banco, cujos pedidos de financiamento já excedem os 15 mil milhões de dólares [13,7 mil milhões de euros]", lê-se no comunicado, que dá conta que "há urgência na resposta a estes pedidos para evitar condições sociais catastróficas em todo o continente e reduzir o risco de evoluírem para desafios políticos".

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.480 civis, incluindo 165 crianças, e feriu 2.195, entre os quais 266 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, das quais 4,2 milhões para os países vizinhos.

Esta é a pior crise de refugiados na Europa desde a II Guerra Mundial (1939-1945) e as Nações Unidas calculam que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

