"Três mísseis foram lançados contra o Aeroporto Internacional de Bagdade na noite passada", disse hoje o Escritório de Informações do Exército num comunicado, sem dar informação sobre os responsáveis pelo ataque.

"Dois mísseis caíram fora do aeroporto e um terceiro na casa de um cidadão da área do bairro de Al-Jihad sem causar danos materiais e sem vítimas", acrescentou.

Os ataques com foguetes ocorrem rotineiramente contra o aeroporto de Bagdade e, sobretudo, contra a Zona Verde, uma área fortificada no centro da cidade onde se concentram o Parlamento, bases militares e vários edifícios governamentais e embaixadas estrangeiras, em particular a de Estados Unidos, o principal objetivo dessas ações.

CSR // MSF

Lusa/Fim