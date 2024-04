"Como a procura interna permanece estável e excede as possibilidades de expansão da oferta, a inflação regressará ao objetivo mais lentamente do que o esperado", afirmou o regulador russo em comunicado.

De acordo com o BCR, "o regresso da inflação ao seu objetivo e a sua futura estabilização em níveis próximos de 4% implicam um período mais longo de restritividade monetária do que o anteriormente previsto".

"O BCR aumentou a sua previsão da taxa média para 2024 e 2025 para níveis nos intervalos entre 15% e 16% e entre 10% e 12%, respetivamente.

A política monetária do BCR irá consolidar o processo de desinflação da economia russa", acrescentou o regulador.

No entanto, o regulador salientou que o crescimento dos preços correntes em março foi de 4,5% face ao mesmo período do ano passado, contra 6,3% em fevereiro.

O Banco indicou que, no primeiro trimestre de 2024, a economia russa "continuou a crescer mais rapidamente do que o esperado" e previu um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024 de entre 2,5% e 3,5%.

A próxima reunião de política monetária do BCR realiza-se em 07 de junho.

