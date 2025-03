"Heathrow está a sofrer uma falha de energia significativa. Para garantir a segurança dos nossos passageiros e colegas, Heathrow estará encerrado até às 23:59 [mesma hora em Lisboa] do dia 21 de março", disse a operadora do aeroporto.

Num comunicado divulgado nas redes socias, a Heathrow Airport Holdings recomendou que os passageiros não se desloquem para o aeroporto e aconselhou-os a contactarem a companhia aérea para obterem mais informações.

"Esperamos interrupções significativas nos próximos dias", admitiu a operadora.

A empresa disse que vai fazer uma atualização das operações quando tiver mais informações sobre a retoma no fornecimento de energia.

O aeroporto de Lisboa tem hoje previstas 22 partidas e chegadas de voos de e para Heathrow.

O Corpo de Bombeiros de Londres informou que um transformador dentro de uma subestação elétrica em Hayes, no oeste de Londres, está em chamas, e mobilizou uma dúzia de equipas e cerca de 70 bombeiros "que estão atualmente a combater o incêndio".

O vice-comissário Pat Goulbourne explicou que o incêndio "causou uma falha de energia que afetou um grande número de casas e empresas locais" e que estão a "trabalhar em estreita colaboração com parceiros para minimizar os incómodos".

Segundo a imprensa local, a polícia retirou 29 pessoas de habitações situadas junto à subestação e, como medida de precaução, estabeleceu um perímetro de segurança de 200 metros, resultando na retirada de mais 150 pessoas.

Devido à quantidade de fumo, os moradores foram aconselhados a manter as janelas e portas fechadas.

"Este é um incidente altamente visível e significativo, e os nossos bombeiros estão a trabalhar incansavelmente em condições desafiantes para controlar o incêndio o mais rapidamente possível", disse Goulbourne, antes de salientar que a causa do incêndio ainda é desconhecida.

A elétrica Scottish and Southern Electricity Networks disse na rede social X que a falha de energia afetou mais de 16.300 casas.

No final de janeiro, o Governo trabalhista britânico deu o apoio político à construção de uma terceira pista no aeroporto londrino de Heathrow, para impulsionar o crescimento económico do Reino Unido.

A ministra das Finanças, Rachel Reeves, defendeu num discurso que Heathrow é essencial para a atividade empresarial e turística do país.

O apoio do executivo abre a porta para que a Heathrow Airport Holdings apresente formalmente os planos de expansão revistos, depois de os projetos anteriores terem sido rejeitados pela oposição da vizinhança ou por processos judiciais, apesar do apoio do Governo.

VQ (MC) // CAD

Lusa/Fim