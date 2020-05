"É natural que numa situação como esta [da pandemia de covid-19], que não é exclusiva de Angola, se coloque algum tipo de problemas na resolução dessa questão [da dívida]", afirmou em entrevista à Lusa, Ricardo Pedrosa Gomes, falando a propósito dos impactos para as empresas portuguesas do setor da construção da situação da economia angolana, já debilitada nos últimos anos, e que agora se agrava pela pandemia de Covid-19, que, entre muitas outras consequências, provocou uma queda abrupta no preço do barril de petróleo, levando o governo angolano a anunciar a suspensão de todos os contratos de investimento público sem financiamento assegurado.

"Não há no histórico da relação Angola Portugal um incumprimento por parte do Estado angolano. Nunca aconteceu. O Estado angolano tudo o que assumiu dever a entidades portuguesas pagou sempre".